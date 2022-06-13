المرور تخصص 3 مواقع لتسجيل الدراجات

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن تخصيص 3 مواقع لتسجيل الدراجات النارية.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "خصصت ثلاثة مواقع وهي الحسينية والتاجيات والرستمية لتسجيل الدراجات النارية".

