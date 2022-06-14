حالة "نادرة".. إجراء عملية في بغداد لطفل اختلط جنسه بين "ذكر وأنثى"

وذكر إعلام الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عملية اختلاط الجنس من الحالات النادرة التي يكون فيها من الصعب التمييز بين الذكر و الانثى، وتحتاج الى فحوصات خاصة هرمونية و فحوصات الكروموسومات بالاضافة الى التداخل الجراحي".وأضاف البيان: "تم استقبال الطفل وتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة وأُدخل الى صالة العمليات الجراحية لإجراء عملية ناظور البطن التشخيصي، وتم الكشف عن وجود الرحم والاعضاء التناسلية، وأخذ خزعة من كلا الجانبين، وإرسالها الى وحدة الفحص النسيجي لغرض التشخيص النهائي و التحضير لعملية تصويب الجنس الاخير".