نائب: شركة توزيع المنتجات النفطية تتحمل مسوؤلية شحة الوقود في البلاد

ودعا الخزرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، "وزارة النفط الى معالجة هذا الخلل الجسيم وعدم ترك الوضع على ما هو عليه والعمل على حل هذا الامر بالسرعة الممكنة"، مبيناً ان "المواطن بات لا يحتمل اخفاق الجهات المعنية في توفير المشتقات النفطية خصوصاً وان الازمة تزداد في فصل الصيف نتيجة تزايد الطلب لحاجة المواطن".وأضاف، ان "ازمة الوقود في بغداد والمحافظات هي ازمة مفتعلة من الجهات المعنية نتيجة الفساد المستشري في مفاصل شركة توزيع المنتجات النفطية".