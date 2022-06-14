الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن احالة مشروع يخص وزارة الاسكان

ويقول وكيل وزير الإعمار والإسكان، يلماز النجار في اتصال هاتفي مع السومرية نيوز، إن "مشروع مجاري الموصل، تم إيقافه في عام 2021 بسبب غلاء المواد".



وأضاف، أن "المشروع تمت إحالته اليوم إلى الدراسة".

قالت مصادر للسومرية نيوز، ان "المشروع سيتوقف إذا كان بنفس السعر السابق، الذي هو 600 مليار دينار"، مشيرة إلى أن "المشروع لا يكلف أكثر من 300 إلى 350 مليار دينار".فميا كشفت مصادر مطلعة، عن هدر بالمال العام في مشروع مجاري الموصل في محافظة نينوى.وذكرت المصادر للسومرية نيوز، ان "مشروع مجاري الموصل شهد هدراً بالمال الذي سوف من المؤكد تهدر 300 مليار منه لاغراض خاصة، علما أن المشروع توقف اكثر من مرة".وفي وقت سابق، قال النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري في تغريدة على "تويتر": "تعد صفقة فساد مجاري الجانب الايمن لمدينة الموصل بقيمة 600 مليار دينار ‏اكبر صفقة فساد لعام 2021".وأضاف: "يجب على القضاء والنزاهة التحرك لايقافها والتحقيق مع مديرية مجاري نينوى ومحافظة نينوى ووزارتي التخطيط والاسكان الاعمار"، مشيراً الى أن "مسؤولاً كبيراً سابقاً ومعروفاً يقف خلف هذه الصفقة".إلى ذلك قال محافظ نينوى السابق، منصور المرعيد في وقت سابق إن "شبهات الفساد واضحة جداً في مشروع مجاري أيمن الموصل، وذلك لأن قيمة المشروع لا تصل للمبلغ الحقيقي والذي يتجاوز 630 مليار دينار، كما أن إجراءات حسم التخصيص المالي وإدراج المشروع والدعوات والإحالة تمت في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً".ودعا المرعيد إلى "التصدي للفساد الحاصل في مشروع مجاري أيمن الموصل" مؤكداً أن الاستعجال في تمرير المشروع هدفه تقاسم العمولات من قبل الفاسدين والتي تصل لعشرات المليارات".بدوره قال مدير مجاري نينوى المهندس عماد توفيق أن "ما تناقلته بعض المواقع أو بعض المسؤولين بما تم طرحه على أن أيمن الموصل لا يحتاج إلى مجاري وأن الكشوفات أعدت بأيام فقط، لا أساس له من الصحة".