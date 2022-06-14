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مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
محليات
2022-06-14 | 08:08
843 مشاهدة
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".
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