سقوط مركبة من أعلى جسر في بابل (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مركبة نوع (تريلة) سقطت من اعلى جسر الآثار في محافظة بابل، فوق سكة قطار".وبين، أن "الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".