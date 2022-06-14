برلماني يؤشر هدراً بالمال العام في "وثيقة التأمين على الأجواء العراقية"

أبلغ نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي، برهان الجحيشي، هيئة النزاهة الاتحادية والإدعاء العام وديوان الرقابة المالية بوجود هدر بالمال العام في "وثيقة التأمين على الأجواء العراقية".







وقال مكتب الجحيشي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "قام بإرسال بلاغ الى هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية حول المخالفات القانونية والمالية لوثيقة التأمين على الاجواء العراقية والموقعة من قبل المدير العام الاسبق للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية (علي محسن هاشم) لكونها لاتغطي حوادث الطيران بحسب مضمون كتاب النائب المرقم (2181) في 12/6/2022"، موجهاً "بفتح تحقيق بالموضوع بسبب هذه المخالفات".

وبين، أن "وثيقة التأمين مدار البحث تغطي فقط الحوادث في حدود مطار بغداد ولاتغطي الاجواء العراقية ويعتبر هذا هدرا بالمال العام علاوه على تعريض العراق الى خسائره فادحة تقدر بمليارات الدولارات في حاله حدوث اي حادث من جراء تصادم الطائرات، حيث وثيقة التأمين لاتغطي حوادث الطائرات".