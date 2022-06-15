في عيدهم الـ153.. اللامي يثني على صحفيي العراق ويدعو لمساندتهم

وقال اللامي في حديث للسومرية نيوز، إن "نقابة الصحفيين تحتفل اليوم بذكرى عيد الصحافة العراقية ١٥٣ بتاسيس اول صحيفة عراقية وهي صحيفة الزوراء التي اسسها الوالي مدحت باشا في 15 حزيران 1869م".وأضاف، أن "الصحفيين العراقيين قدموا تضحيات من ودماء لنقل الحقيقة"، مطالبا "جميع الجهات المعنية بمساندتهم ليتمكنوا من انجاز مهامهم بنقل الاحداث".وبين اللامي، أن "عدد الصحفيين العراقيين الذين استشهدوا منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الآن بلغ 500 صحفي"، مؤكدا أن "أكثر من ألف صحفي (مراسل ومصور) ذهبوا الى ساحات الحرب لتغطية الاحداث".وتابع، "جلست مع رئيس الوزراء من اجل بناء مجمعات سكنية للصحفيين، حيث ان ملف الاراضي السكنية التي تمنح للصحفين كان ضعيفا لاسيما في بغداد".