الزيدي يفند صحة "المنشورات الورقية" المنتشرة: لا أساس لها

وقال الزيدي في تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "على كل فرد ان يكون مسؤولا عن كلامه وتعليقاته وأفعاله، لتفويت الفرصة على الشياطين والإعلام الأصفر".وتابع، "لسنا في لعبة كرة قدم وروابط المشجعين تتفاعل مع احداثها، نحن في خضم بناء بلد وأرواح الناس وأموالهم أمانة تبدأ من صغيرنا لكبيرنا، نحتاج وعيا ودينا وحبا لهذا الوطن".