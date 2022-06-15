أول تعليق عراقي رسمي حول الأنهر الأربعة التي غيرت إيران مسارها

السومرية نيوز – بغداد

كشفت وزارة الموارد المائية عن أن العراق قد يرفع شكوى إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بشأن تغيير إيران لمسار أربعة أنهر مهمة إلى داخل أراضيها، والتي كانت تصب في البلاد، كاشفة عن سلسلة إجراءات ستتخذها بشأن شح المياه الحالي.



وقال مستشار الوزارة والمتحدث الرسمي باسمها عون ذياب عبد الله للصحيفة الرسمية، إن "إيران غيرت مسار أربعة أنهر إلى داخل أراضيها، والتي كانت تصب سابقا في العراق وترفد أنهره بحصص مائية جيدة، مضيفا أن الأنهر الأربعة هي: زامكان وعباسيان وسيروان والوند".

وتابع أن "نهر سيروان الذي يعد أحد روافد نهر دجلة، كان يغذي مع نهر تانجرو سدي دربندخان في محافظة السليمانية، وحمرين في محافظة ديالى، أما نهر الوند الذي كان يغذي نهر ديالى ويصب فيه قرب مدينة جلولاء، فله تأثير كبير في الأنهر المذكورة برغم وارداته القليلة، عادا تغيير مجرى تلك الأنهر، مخالفة كبيرة وصريحة في القانون الدولي والأعراف السائدة".

وأشار عبد الله إلى أن "الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتدارك أزمة شح المياه في البلاد، تتضمن استمرار اللقاءات والمباحثات مع الجارتين تركيا وإيران، باعتماد القنوات الدبلوماسية، من أجل توضيح معاناة العراق المائية وإيجاد الحلول الناجعة لها"، مبينا أن "الوزارة جهة فنية تتمحور مهمتها بتوضيح الجوانب الفنية فقط أمام الجهات العليا".

وبشأن عدم لجوء العراق إلى الاحتكام أمام محكمة العدل الدولية حول تجاوز الدول على حصص العراق المائية، أوضح أن "المحكمة لا تنظر بتلك الشكاوى بل بإخلال أحد الطرفين باتفاقيات مشتركة قائمة أو وجود مخالفات فيها"، منوها بأن "العراق قد يعرض شكواه أمام منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، وكذلك أمام منظمة اليونسكو التي تهتم بشؤون البيئة وحقوق الإنسان".