وزارة الكهرباء تعلن الاستنفار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بسبب إرتفاع درجات الحرارة ، وما تتسبب به من زيادة الطلب على الطاقة ، فقد تعرضت خطوط ( رميلة - رميلةالإستثمارية) ، وخطوط ( واسط - ميسان ) ظهيرة هذا اليوم الأربعاء الى الانفصال ، بسبب زيادة عن الاحمال المقررة على خطوط ومحطات المنطقة الجنوبية في ( البصرة وميسان )".وأضافت، أن ملاكاتها الهندسية والفنية المتخصصة في الشركات العامة الجنوبية بقطاعاتها الثلاث تمكنت "من اعادة تلك الخطوط الى العمل ، من خلال التنسيق العالي مع مركز السيطرة الوطني في دائرة التشغيل والتحكم ، وستعاود المنظومة الوطنية عملها واحمالها الطبيعية ، خلال مدة ساعتين كحدٍ أقصى ، لتجهيز محافظتي البصرة وميسان بحاجتها من الطاقة الكهربائية".