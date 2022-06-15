المجمع الفقهي: لا تصح الاضحية بالحيوان الذي تثبت اصابته بالحمى النزفية

اصدر المجمع الفقهي العراقي، اليوم الاربعاء، فتوى بعدم صحة التضحية بالحيوان الذي تثبت اصابته بالحمى النزفية.





الوثيقة ادناه:

وقال المجمع بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه " لاتصح التضحية بالحيوان الذي تثبت اصابته بالحمى النزفية".الوثيقة ادناه: