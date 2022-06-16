الصافي: المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد العراقي - عاجل

السومرية نيوز - كربلاء

أكد ممثل المرجعية العليا السيد أحمد الصافي، اليوم الخميس، ان المرجعية حاضرة وتراقب المشهد العراقي، فيما بين ان المرجعية حذرت مرارا وتكرارا حتى وصلنا لمرحلة انهيار البلد بسبب صم الاذان عن السمع.



وقال الصافي خلال مهرجان "فتوى الدفاع المقدس الثقافي السادس"، المقام في مدينة كربلاء، بمناسبة ذكرى فتوى "الجهاد الكفائي" ان "العراق مر بفترة صعبة جداً قبل فتوى الجهاد الكفائي وواهم من يعتقد ان الفتنة قد انتهت "، لافتا الى ان "قرار فتوى الجهاد الكفائي تاريخي ووطني وديني".

واضاف ان "توقيت فتوى الجهاد الكفائي كان موفقاً"، مشيرا الى ان "فتوى الجهاد الكفائي أظهرت وجود طاقات كثيرة في البلد ووحدت الصفوف".

وتابع الصافي ان "المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد"، مبينا ان "الأمة التي تغلق اذانها ستقع في المستنقع"، موضحا ان "المرجع الأعلى قال إن الأمة التي تفقد ارادتها لا تستطيع الدفاع عن نفسها".

واوضح ان "لابد للتأريخ أن يكون حاضراً بيننا ونؤكد على توثيق البطولات في معارك التحرير".