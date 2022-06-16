نائب يدعو الكاظمي لمعالجة "الكارثة" التي تمر بها وزارة التربية

وطالب الخزرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، رئيس الوزراء الى "اتخاذ قرارات تنسجم مع ماحصل من فضيحة تسريب الاسئلة الامتحانية التي هزت اركان حكومته وعدم الاكتفاء بتوجيه توبيخ او تحميل ذلك لشخصيات اخرى لتهرب من المسؤلية".وأضاف، ان "جريمة تهريب الاسئلة الامتحانية تدعونا الى تحمل المسؤولية تجاه وزارة التربية من خلال اقالة واحالة كل المتسببين والمتورطين الى القضاء بما فيهم وزير التربية، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم التي هزت اركان الدولة العراقية".ولفت الخزرجي الى، ان "تولي شخصيات غير كفوءة او فاسدة لمفاصل مهمة في الوزارة نتيجة حتمية الى ما وصلت اليه من سوء الادارة وتفشي الفساد"، داعياً رئاسة مجلس النواب الى ت"حميل وزير التربية ووكلاءه مسؤلية ماحصل من جريمة كانت ارتداداتها عكسية على سمعة العراق الدولية".