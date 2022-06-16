دعوة نيابية هامة إلى التربية بشأن طلبة السادس الاعدادي في نينوى

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "وزارة التربية خصصت المراكز الامتحانية لطلبة المراحل المنتهية في نواحي ربيعة وزمار والعياضية داخل مدينة الموصل التي تبعد عن تلك النواحي بمسافة تصل الى 120 كيلو متر".وأضاف، ان "تلك المسافة مرهقة جدا للطلبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والوضع الاقتصادي الصعب جدا ناهيك عن صعوبة حصولهم على سيارات لنقلهم الى المراكز الامتحانية بوقت مبكر اضافة الى عدم وجود فنادق أو مراكز للسكن لهم داخل مدينة الموصل يمكن استغلالها لهذا الغرض الى حين انتهاء امتحاناتهم".وبين الشمري، ان "هذا الوضع معناه الحكم النهائي مسبقا على الطلبة بالرسوب الجماعي أو عدم المنافسة للحصول على درجات تسمح لهم بالتنافس على الكليات والجامعات التي يطمحون بها".وتابع، "لدينا ثقة كاملة في تحرك وزارة التربية لإيجاد معالجة سريعة وفاعلة من خلال فتح مراكز امتحانية للطلبة ضمن نواحيهم على اعتبار ان هنالك العديد من البنايات الجاهزة ومن الممكن الاستفادة منها لهذا الغرض".