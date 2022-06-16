الموارد تحدد موعد ربط انابيب مشروع ماء البصرة

وقال الحمداني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مشروع ماء البصرة الأنبوبي من المشاريع الإستراتيجية المهمة"، مبينا ان "تشكيلات الوزارة نفذت التصاميم الخاصة بالمشروع وتعمل على تنفيذه".وتابع، "سيتم المباشرة بربط الأنابيب خلال الفترة القليلة القادمة"، مضيفا "أطلعنا اليوم على الأعمال لمسافة 60 كم وأن أعمال الأعمال الترابية جاهزة لنصب الأنابيب كما أن الوزارة وبالتزامن مع تنفيذ المشروع فإنها مستمرة بأعمال تأهيل محطات الضخ ومسار قناة البدعة وتطهير أحواض الترسيب من النباتات المائية وإزالة الترسبات الطينية لضمان إيصال المياه الخام الى محافظة البصرة بصورة مستمرة وحسب حاجة المحافظة".وأشار وزير الموارد المائية إلى أن "هذا المشروع يأتي ضمن أجراءات الوزارة للتحول نحو نقل المياه بالأنابيب لتقليل الضائعات والحد من التجاوزات".وأضاف الوزير بعد جولته الميدانية في المشروع، ان "الجولة شملت زيارة محطة ضخ الـ ps2 لمتابعة الإطلاقات المائية إلى البصرة عبر قناة البدعة".يذكر أن طول المسار الكلي للمشروع 220٫5كم ويبدء من ناظم البدعة في محافظة ذي قار وينتهي بأحواض الترسيب قرب مطار البصرة الدولي ومنها إلى محطات الإسالة، بحسب البيان.