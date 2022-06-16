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بالفيديو.. العثور على حيوان نادر في صلاح الدين
محليات
2022-06-16 | 15:05
بالفيديو.. العثور على حيوان نادر في صلاح الدين
المصدر:
السومرية نيوز
10,865 مشاهدة
شهدت محافظة صلاح الدين العثور على حيوان بنوع نادر عالمياً يعتبر الاول من نوعه في العراق والثاني عالمياً حسب ما صنفته وزارة البيئة العراقية.
للمزيد من التفاصيل متابعة الفيديو المرفق..
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صلاح الدين
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