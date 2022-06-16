بالفيديو.. العثور على حيوان نادر في صلاح الدين

شهدت محافظة صلاح الدين العثور على حيوان بنوع نادر عالمياً يعتبر الاول من نوعه في العراق والثاني عالمياً حسب ما صنفته وزارة البيئة العراقية.

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