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اندلاع حريق في ساحة التحرير وسط بغداد - عاجل
محليات
2022-06-17 | 07:47
5,698 مشاهدة
السومرية نيوز - بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح الآن حادث حريق اندلع داخل عمارة الخيام في ساحة التحرير وسط بغداد".
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