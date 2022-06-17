بالوثيقة.. المالية تزف بشرى لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم - عاجل

وجهت وزارة المالية تعميما الى بغداد، وباقي المحافظات، اليوم الجمعة، بالتعاقد مع حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظات واداراتها.
وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "نشيركم لاحكام المادة (15) من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية المتضمنة ( التعاقد مع حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظات واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة باقليم بواقع (1000) متعاقد لكل محافظة".
واضافت: "براتب شهري قدره (300) الف دينار للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لاغراض التدريب والتطوير".
الوثيقة ادناه: