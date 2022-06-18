توضيح جديد من التربية بشأن امتحانات السادس الإعدادي

السومرية نيوز – بغداد

نسقت وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي لإجراء امتحانات السادس الإعدادي في الجامعات، فيما طالب الطلبة بأن يكون توزيع القاعات الامتحانية بحسب الرقعة الجغرافية.



وقال مدير تربية الكرخ الثانية وعضو هيئة الرأي بالوزارة قيس الكلابي في للصحيفة الرسمية، إن "تنسيقاً تم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء امتحانات طلبة السادس الإعدادي "الذكور" الدور الأول للعام الدراسي 2021ـ2022 في الجامعات وبحسب ما معمول به سنوياً"، مبيناً أن "إجراء الامتحانات في الجامعات هدفها السيطرة على العملية الامتحانية وتحقيق الشفافية والمتابعة بشكل مركزي، من خلال ما توفره الكليات وقاعاتها التي تتميز بمساحاتها الواسعة وتكاملها من الناحية الخدمية".

وأفاد بأن "اللجنة الفرعية للامتحانات نسقت مع عدد من كليات جامعة بغداد، لاختيار وتحديد القاعات الخاصة فيها كمراكز للامتحانات الوزارية المزمع انطلاقها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

من جانبهم طالب لفيف من طلبة السادس الإعدادي في بغداد بأن يكون توزيعهم بين المراكز الامتحانية بحسب الرقعة الجغرافية لمحل سكناهم، خاصة بعد أن شهدت الأعوام الماضية اختيار مراكز بعيدة عن مناطقهم، الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات، مثل التأخر عن الامتحان نتيجة الزحامات، فضلاً عن ارتفاع أجور النقل وغيرهما من أمور.