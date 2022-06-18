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الكاظمي: مشروع بناء ألف مدرسة نموذجية سيشمل جميع المحافظات

محليات

2022-06-18 | 04:26
الكاظمي: مشروع بناء ألف مدرسة نموذجية سيشمل جميع المحافظات
1,479 مشاهدة

السومرية نيوز- بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن مشروع بناء ألف مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية العراقية الصينية، سيشمل جميع محافظات العراق.


وقال الكاظمي خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق: "سعيد أن أكون بينكم ومعكم في هذا الاحتفال، والانطلاق لوضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة في عموم محافظات العراق".

وأضاف، أن "هذا المشروع الستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير أجيالنا نحو بناء قادةٍ لخدمة العراق في المستقبل".

وتابع: "يجب أن نعتز ونفتخر بتاريخ وإرث أجدادنا، ويجب أن نتنبه إلى أن التعليم والعِلم جزءان أساسيان لرقي أي مجتمع، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك اهتمام بالتعليم منذ عام 2003".

وأكمل: "اليوم نعد شعبنا بإنجاز هذا المشروع ضمن الاتفاقية العراقية- الصينية، التي سبق وأن شكك بها الكثيرون في عدم جدية الحكومة بتنفيذها"، مشيراً إلى أن "وضع حجر الأساس لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكي نبعث رسالة بأن التعليم مهم جداً في حياة مجتمعنا وحاجة أبنائنا".

وأردف قائلاً: "اليوم ننطلق على بركة الله بهذا المشروع، ويجب أن نعمل كذلك على الاهتمام بالتعليم، ليس في بناء المدارس فقط، وإنما في تغيير وتطوير المناهج التعليمية، وهذه ليست مسؤولية الحكومة فحسب، وإنما مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء والقطاعات المختصّة والمجتمع والمختصين، وعلينا أن نبحث عن هؤلاء المختصين، وندعمهم بالمساهمة في بناء العراق".

وأوضح، أن "هذا المشروع يشمل بناء 1000 مدرسة، وسيشمل جميع محافظات العراق، وسوف نتابع المشروع ونعمل ضمن الجدول الزمني لتنفيذه".

ووجه الكاظمي "شكره للقائمين واللجنة العليا لبناء المدارس على هذا المشروع الذين عملوا ليلاً ونهاراً لتنفيذه"، مضيفاً: "يجب أن نحسم خياراتنا بين بناء الوطن أو التكاسل، البناء يحتاج إلى صبر ووقت، والتهديم سهل ويمكن أن نهدم خلال مدة قصيرة. واليوم أعلن انطلاق هذا المشروع، ووضع حجر الأساس له من أجل العراق والعراقيين".
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