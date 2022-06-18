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التعليم تصدر 13 قراراً جديداً بينها يخص الدراسات العليا

محليات

2022-06-18 | 11:44
التعليم تصدر 13 قراراً جديداً بينها يخص الدراسات العليا
5,967 مشاهدة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، جملة قرارات جديدة، بينها الموافقة على إشغال وتدوير المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب "ترأس الاجتماع السادس لهيأة الرأي بحضور أعضائها من الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية كافة"، موجهاً "بأهمية إدامة البيئة الجامعية ومختبراتها ومستلزماتها العلمية والتعليمية خلال العطلة الصيفية استعدادا للعام الدراسي القادم 2023/2022 واضطلاع الإدارات الجامعية بتحديد خط الشروع باتجاه المتطلبات اللازمة في ضوء التقويم الجامعي الذي حدد الثاني من تشرين الأول المقبل موعدا لبدء السنة الدراسية الجديدة".

وحث على "صياغة خطة الدراسات الأولية والعليا للسنة القادمة وتأشير مسار الخطة الخمسية التي تؤمن حاجة البلد من التخصصات المطلوبة في ضوء متغيرات سوق العمل ومساحة التكامل مع مؤسسات الدولة، مشدداً على تبسيط الإجراءات ومتابعة طلبات المواطنين وتذليل الاحتياجات الممكنة والتواجد الميداني المستمر، مؤكدا على تحديث النظام الإحصائي للموارد البشرية في الجامعات كافة".

ووجه وزير التعليم "بتشكيل لجنة للسلامة وإدارة المخاطر في الجامعات لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية وتطبيق معايير الدفاع المدني وإعطاء مزيد من الزخم الإعلامي والتوعوي للمحافظة على البيئة الخضراء والأعراف الجامعية وخصوصية الحرم الجامعي والالتزام بالقوانين والتعليمات".

وجدد التأكيد على "معالجة صرف أجور المحاضرات للهيآت التدريسية حسب السياقات الأصولية واستنادا الى الإعمامات والتعليمات النافذة، مشدداً على ضرورة تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي والنشر العالمي والعمل الحثيث على التحاق النسبة الأكبر من المجلات العلمية العراقية في المستوعبات العالمية وتمكين الجامعات العراقية من التنافس والحضور في التصنيفات العالمية وتطوير مجالات العمل الأكاديمي المشترك مع المؤسسات الجامعية العالمية العريقة".

ووجه عبد الصاحب، "بمتابعة ملف تحويل الاراضي التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء الى بعض الجامعات واستكمال معاملات إصدار السندات الرسمية وإعداد خطة مستقبلية لإشغالها وفقا للمتطلبات الخاصة بالجامعات".

وناقش المجتمعون المحاور المدرجة على جدول الأعمال الخاص بالجلسة السادسة لهيأة الرأي وصوتوا على القرارات الآتية:

▪️ معالجة حالات طلبة الدبلوم العالي المعادين الى مقاعد الدراسة على وفق التعليمات النافذة لسنة 1982.

▪️ تعزيز وتطوير مسارات البحث العلمي وتوجيه الشكر والتقدير للباحثين وتحفيزهم على النشر العالمي.

▪️ مراجعة ملف الاستحداثات في الدراسات العليا في مجالس الجامعات حسب مقتضيات ومستجدات سوق العمل.

▪️ الموافقة على تخصيص 30 مقعدا لمرشحي ديوان الرقابة المالية في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في اختصاص (محاسب قانوني).

▪️ تفعيل آليات ومحاضر التعاون بين الجامعات العراقية ومؤسسات الدولة في ضوء الاحتياجات التخصصية وصلاحيات الجامعة واستقلالها.

▪️ الموافقة على إشغال وتدوير المقاعد الشاغرة ضمن خطة الجامعات في الدراسات العليا للعام 2023/2022.

▪️ الموافقة على استئناف الدراسة في الأقسام المعلقة التي استقبلت الطلبة المشمولين بالتوسعة المؤجلة والطلبة المؤجلين.

▪️ الموافقة على توصيات اللجنة المختصة بشأن معالجة حالات بعض خريجي معهد التاريخ العربي قبل عام 2013.

▪️ تشكيل لجنة عليا برئاسة جهاز الإشراف والتقويم العلمي لتحديد التوصيات والخطوات التنظيمية اللازمة لاستضافة أعمال مؤتمر اتحاد الجامعات العربية ومؤتمر وزراء التعليم العرب.

▪️ معالجة حالة الطلبة الذين أكملوا مدة الكورسات في ظل التعليم الإلكتروني للمدة من 2020/5/10 لغاية 2021/11/9 وعدم مطالبة الطالب بالإجازة خلال المدة المشار اليها شريطة عدم التأثير على أعماله الوظيفية وتوثيق وتأييد ذلك رسميا وتأشير تفاصيل الدراسة ومراحلها في الملحقيات الثقافية.

▪️ دراسة المعالجة الممكنة لتخفيف الأثر المترتب على إحالة التدريسيين الى التقاعد واحصاء التخصصات وأعداد المتقاعدين منها واحتساب الحاجة الفعلية على وفق مؤشرات الكليات والأقسام ولاسيما ما يتعلق بحملة الشهادات العليا في التخصصات الطبية والصحية.

▪️ عدم الموافقة على التوصية بتقديم خريجي الفرع المهني الزراعي الى الدراسة المسائية في قسم الجيولوجيا التطبيقية بكلية العلوم.

▪️ الموافقة على تحويل المقبولين ضمن الدراسة المسائية الى قناة ذوي الشهداء من الطلبة الذين استوفوا لاحقا الإجراءات الادارية الخاصة بثبوت شمولهم بأحكام قانون مؤسسة الشهداء.

واختتم الاجتماع، وفق البيان، "باستعراض مؤشرات تقييم أداء الجامعات من جهاز الإشراف والتقويم العلمي، فيما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات كافة بالتعاون والتكامل التام مع وزارة التربية في ملف استضافة الامتحانات النهائية لطلبة الدراسة الإعدادية".
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