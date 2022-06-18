سرايا السلام تفتتح مستشفى لعلاج مدمني المخدرات

وذكر إعلام السرايا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " المسؤول العام لسرايا السلام، أبو مصطفى الحميداوي، وبحضور قائد قاطع عمليات سامراء المقدسة، وعدد من قيادات سرايا السلام، بالاضافة لحضور وزير الصحة والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ومدير عام صحة الرصافة ببغداد، وعدد من الضباط والمراتب في الوزارة والامن الوطني، افتتح مستشفى العطاء لعلاج مدمني المخدرات ببغداد".وقال الحميداوي، وفق البيان، إن "هذه المستشفى ستكون في خدمة ابنائنا واخواننا ممن اخذهم سيل آفة المخدرات، داعياً الى تكثيف الجهود لوأد هذا الآفة".وأتم البيان، أنه "تقدم وزير الصحة ومن حضر من مسؤولين حكوميين "عسكريين ومدنيين" هذه الخطوة التي عدّوها خطوة بالاتجاه الصحيح، شاكرين هذا التعاون الذي تبديه سرايا السلام بقياداتها وافرادها، وموجهين الشكر والامتنان للسيد مقتدى الصدر (اعزه الله) الراعي الاول لهذه المبادرات الانسانية".