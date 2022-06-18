انتحار شاب شنقاً جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بانتحار شاب شنقاً جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً تولد ٢٠٠٤ انتحر باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل داخل غرفته".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع ضمن منطقة ابو دشير".