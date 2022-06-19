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الصحة تعلن تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات - عاجل

محليات

2022-06-19 | 07:45
الصحة تعلن تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات - عاجل
7,650 مشاهدة

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تسجيل 13 اصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات (كركوك، المثنى، السليمانية).

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مختبر الصحة العامّة المركزي التابع لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الاتحادية اكد تشخيص ١٣ إصابة بالكوليرا في العراق وحسب التوزيع التالي:- ( إصابة واحدة في كركوك، إصابتان في المثنى، ١٠ إصابات في السليمانية)".

واضافت انها "تؤكد جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة ويتم إتخاذ الاجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها حيث يتم سنويا إرسال الخطة الوطنية للسيطرة على الإسهال الوبائي ومتابعة تنفيذ هذه الخطة كما يتم إرسال فرق تخصصية لجميع المحافظات من دائرة الصحة العامة والمركز الوطني للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية بالتعاون مع اقسام الصحة العامة النظيرة ووزارة الصحة في اقليم كردستان لمتابعة الحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها وبمتابعة مباشرة من قبل السيد وزير الصحة".

واشارت الوزارة الى انه "تؤكد على اتباع التوصيات التالية:-
- غسل اليدين جيدا قبل اعداد وتناول الطعام وبعد دخول الحمام
- غسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل تناولها
- طهي الطعام بشكل جيد وفي درجات حرارة عالية
- الاهتمام بنظافة المطابخ والحمامات
-اهمية التأكد من مصادر المياه المستخدمة للشرب والطبخ وان تكون المياه معقمة وصالحة للشرب.
- في حال عدم التأكد من تعقيم مياه الشرب يجب غلي الماء وتبريده قبل الاستخدام او استخدام حبوب تعقيم المياه وحسب التعليمات الخاصة بها".

واضحت الوزارة انها "تهيب الوزارة بجميع وسائل الاعلام اعتماد المصادر الرسمية حصرا للمعلومات والمساهمة الفاعلة لنشر وتعميم رسائل التثقيف والتوعية الصحية الرصينة التي تعممها الوزارة من خلال الوسائل الرسمية".
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