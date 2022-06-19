محافظة عراقية تطالب بزيادة حصتها من الدرجات الوظيفية

وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لـ السومرية نيوز، أن الغزي "شارك اليوم باجتماع على مستوى المحافظين في وزارة التخطيط لبحث قانون الدعم الطارئ ودرجات العقود الـ ( 1000 ) المخصصة للخريجين".وقال المحافظ، وفق البيان، إن "الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير التخطيط خالد البتال تناول الية توزيع التخصيصات المالية التي رصدت للمحافظات ضمن قانون (الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ) ، ودرجات العقود المخصصة لكل محافظة"، مطالباً أثناء الاجتماع بزيادة الحصة المقررة لمحافظة ذي قار من عقود الـ ( 1000 ) درجة لتتناسب مع الكثافة السكانية العالية للمحافظة ومع اعداد الخريجين الكبيرة فيها".واقر مجلس النواب العراقي قانون الدعم الطارئ في الثامن من حزيران الجاري ورصد فيه تخصيصات محددة بينها الف عقد للخريجين في كل محافظة بغض النظر عن الكثافة السكانية لتلك المحافظات.