مدير عام الضرائب يوجه بسرعة إنجاز المعاملات

وقال مكتب جودت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "زار فرع الهيئة في الرصافة واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين اثناء إنجاز معاملاتهم".وأضاف البيان، أن "المدير العام تجول في اقسام الفرع وتحدث الى عدد من المراجعيين وحث على سرعة الانجاز وضمان راحة المراجعين والموظفين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة".وأكد جودت، وفق البيان، على ضرورة "زيادة الايرادات وسرعة الانجاز وتقديم خدمات افضل وتحديث الاجراءات واعتماد التقنيات الحديثة".