النزاهة: 28 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر أيار الماضي

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجهات القضائيَّة أصدرت (28) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء"، مُبيّنةً أنَّ "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-31/5/2022)، (4) أوامر قبضٍ، و( 24) أمر استقدامٍ".الدائرة أضافت إنَّ "الأوامر الصادرة والمُنفَّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ عضو مجلس نُّوَّاب حاليّ، ووزيرين سابق وأسبق، و(8) محافظينِ، من بينهم ثلاثةٌ سابقين، و(5) محافظين أسبقينِ".وأوضحت أنَّ "الأوامر الصادرة خلال شهر أيار شملت (5) مُديرين عامِّين حاليَّين، و (9) مُديرين سابقين".