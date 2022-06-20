الأسدي يعلن إصدار 90 رخصة إعلامية خلال 45 يوماً

وقال الأسدي في بيان، إنه "تم إصدار 90 رخصة إعلامية، و 107 كتاب تسهيل مهمة وسمات دخول للصحفيين العرب والأجانب، خلال فترة قياسية لم تتجاوز الـ 45 يوماً".وأضاف الأسدي أن "هذه هي أولى ثمار تبسيط الإجراءات والآليات العملية التي شرعت بها الهيئة مؤخراً مع التأكيد على أن تكون كل تلك الإجراءات وفق الضوابط والتعليمات القانونية والفنية"، مؤكداً على أن "التعاون والتنسيق والتوافق الكامل بين الإدارة التنفيذية ومجلس المفوضين الموقر قد أسهم في إنجاز واستكمال الطلبات الواردة للهيئة بفترة قصيرة".ونوه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الى أنه "تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء وقرار مجلس المفوضين المعطوف عليه، والقاضي بتسوية الديون المترتبة على وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية وتسديدها بصيغة مقاصة مقابل خدمات اعلانية تقدم الى جميع الوزرات ومؤسسات الدولة، وحسب إجراءات توقيع عقود التسوية التي انطلقت هذا اليوم فانه من المقرر أن يتم ترخيص جميع وسائل الإعلام في العراق وحسب ضوابط وتعليمات الترخيص المتبعة في الهيئة خلال هذا الشهر وإنهاء ملف الديون وتذليل جميع العقبات التي كانت تحول دون ترخيص وسائل الإعلام وتسهيل اعمالها".