اختلاس وهدر للمال العام في صحة البصرة وصلاح الدين

وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مُستشفى نفط البصرة بناءً على مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط جهازي "رنين مُغناطيسيٍّ ومفراسٍ حلزونيٍّ" لم يدخلا الخدمة في المستشفى، رغم تجهيزه بهما منذ عام 2008، مُشيرةً إلى أنَّ شركة نفط البصرة قامت بشراء الجهازين"عاطلين عن العمل" وغير صالحين للاستخدام".وأضافت أنَّ "إدارة مُستشفى نفط البصرة لم تتسلَّم الجهازين العاطلين اللذين لم تتم صيانتهما؛ كون كلفة الصيانة تفوق كلفة الشراء".وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، أوضحت الدائرة، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين كشفت عن اختلاسٍ للمال العام في مُستشفى صلاح الدين العام،لافتةً إلى قيام لجنة مشتريات الوقود والزيوت في المُستشفى خلال عامي 2019 و2020 بتنظيم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ من محلاتٍ لا وجود لها على أرض الواقع، مُشيرةً إلى أنَّ مقدار المبالغ المصروفة بهذه الطريقة بلغت (64,100,000) مليون دينار".وأشارت إلى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قضاة التحقيق في البصرة وصلاح الدين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".