اعتقال 10 متهمين بتهريب النفط في بغداد

وقالت المديرية في بيان، إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، بالتعاون مع الاستخبارات، القت مفارز سيطرة شرطة النفط "اللج" التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الوسط على عشرة متهمين وضبط عجلاتهم صهريج محملين بمنتوج نفطي، وذلك لتغيرهم مسار السير المرسوم لهم".وأضاف البيان أنه "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".