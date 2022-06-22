القضاء يناقش اسباب تفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب العراقي

وقال إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الندوة حضرها عدد من ضباط مكافحة المخدرات واعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وناشطين, نوقش فيها أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع بصورة عامة فضلاً عن اسباب تفشي هذه الظاهرة السلبية بين الشباب العراقي".واشاد الحاضرون بالدور المهم الذي يقدمه القضاء والاجهزة الامنية لانهاء تلك الظاهرة كونها الاشد فتكاً مستثمرين تلك الندوة لايصال صوتهم إلى وزارة الصحة لتوفر مصحات إضافة إلى توفير كوادر من ذوي الاختصاص.