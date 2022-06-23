التربية تعلن ضوابط القبول ضمن قناة المتميزين للعام الدراسي 2022-2023 (وثائق)

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انتقاد أممي لليونان يخص اللاجئين والمنظمات الحقوقية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

التربية تعلن ضوابط القبول ضمن قناة المتميزين للعام الدراسي 2022-2023 (وثائق)

محليات

2022-06-23 | 03:14
التربية تعلن ضوابط القبول ضمن قناة المتميزين للعام الدراسي 2022-2023 (وثائق)
3,162 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، الضوابط العامة للقبول ضمن قناة المتميزين للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ضوابط القبول تتضمن الحاصلين على شهادة الدبلوم التقني الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية الأولية (البكالوريوس)، وخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي، الأدبي، المهني) لإكمال دراستهم في المعاهد التقنية، حيث يكون ترشيح الموظفين المتميزين ضمن قناة القبول من مواليد 1982 فصاعداً وان تكون له خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية 1 / 10 / 2022 ويتم ترشيح الموظفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية للقبول في المعاهد التقنية وترشيح الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكليات المناظرة، ويشترط في الموظف المرشح للقبول في المعاهد التقنية أن لا يقل معدله عن 65% في الدراسة الإعدادية بفروعها كافة، وكذلك يحق لخريجي المراكز المهنية (مركز المعتصم ومركز الوليد ومركز المعتز) الذين أدوا الامتحانات الوزارية (البكالوريا) حصراً التقديم للقبول في المعاهد التقنية ضمن قناة المتميزين لاعتبار شهادتهم معادلة لشهادة الإعدادية على أن لا يقل معدلهم عن 65%".
 
من جانبها بينت مديرية الإجازات الدراسية، انه "يتم قبول الموظف المرشح للقبول في كليات الهندسة 75% وكليات التقنيات الهندسية 70% والمرشح لباقي الكليات 65%، ويتم ترشيح الموظف للقبول من دائرته حصراً وبعد ترشيحه موافقة مبدئية لمنحه الإجازة الدراسية، ولا يحق ترشيح من سبق ان تم ترقين قيده او من لديه قبول سابق ضمن قنوات القبول المختلفة الأخرى ( المسائي، المباشر، الـ 10 الأوائل) عدا من رقن قيده بناءاً على طلبه لأغراض التعيين فيحق له الترشيح بعد مرور 4 سنوات اذا كان ترقين القيد في الكلية ولمدة سنتين ".

وتابعت، "اما فيما يخص إدخال بيانات المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد فيتم من قبل الجهات المخولة ومن خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ويحتسب المعدل التنافسي على أساس70% من معدل التخرج في المعهد و30% على وفق التقييم الذي حصل عليه ، ولا يحق للموظف المجاز دراسياً تغيير جهة قبوله إذا كان صحيحاً وعلى أساس خياراته والمعدل ولا يحق له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة، اما في حال ثبوت كون الموظف المقبول ممن سبق وان رقن قيده يكتب إلى الوزارة لإلغاء قبوله ضمن قناة المتميزين وفي حال ثبوت حصول الموظف على قبول سابق ضمن قنوات القبول الأخرى وعدم إلغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المتميزين يكتب إلى الوزارة لإلغاء قبوله ضمن قناة المتميزين ، على ان يستثنى ذوو الشهداء المتقدمون للقبول ضمن هذه القناة من شرطي العمر والخدمة مع الالتزام بالضوابط الاخرى المذكورة في اعلاه".

هذا ونوهت الوزارة الى ضرورة الالتزام بالدقة في ملئ استمارات الترشيح وتتحمل المديرية العامة للتربية كافة التبعات القانونية في حال إرسال معلومات غير صحيحة وخاطئة، ويكون الترشيح حسب الاختصاص الدقيق علما انه ستهمل الاستمارة غير المستوفية للشروط المذكورة أعلاه ويكون آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 25 تموز 2022.

» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:10 | 2022-06-23 05:10
05:07 | 2022-06-23 05:07
04:48 | 2022-06-23 04:48
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.