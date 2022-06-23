التربية تعلن ضوابط القبول ضمن قناة المتميزين للعام الدراسي 2022-2023 (وثائق)

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، الضوابط العامة للقبول ضمن قناة المتميزين للعام الدراسي 2022 – 2023 .



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ضوابط القبول تتضمن الحاصلين على شهادة الدبلوم التقني الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية الأولية (البكالوريوس)، وخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي، الأدبي، المهني) لإكمال دراستهم في المعاهد التقنية، حيث يكون ترشيح الموظفين المتميزين ضمن قناة القبول من مواليد 1982 فصاعداً وان تكون له خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية 1 / 10 / 2022 ويتم ترشيح الموظفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية للقبول في المعاهد التقنية وترشيح الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكليات المناظرة، ويشترط في الموظف المرشح للقبول في المعاهد التقنية أن لا يقل معدله عن 65% في الدراسة الإعدادية بفروعها كافة، وكذلك يحق لخريجي المراكز المهنية (مركز المعتصم ومركز الوليد ومركز المعتز) الذين أدوا الامتحانات الوزارية (البكالوريا) حصراً التقديم للقبول في المعاهد التقنية ضمن قناة المتميزين لاعتبار شهادتهم معادلة لشهادة الإعدادية على أن لا يقل معدلهم عن 65%".

من جانبها بينت مديرية الإجازات الدراسية، انه "يتم قبول الموظف المرشح للقبول في كليات الهندسة 75% وكليات التقنيات الهندسية 70% والمرشح لباقي الكليات 65%، ويتم ترشيح الموظف للقبول من دائرته حصراً وبعد ترشيحه موافقة مبدئية لمنحه الإجازة الدراسية، ولا يحق ترشيح من سبق ان تم ترقين قيده او من لديه قبول سابق ضمن قنوات القبول المختلفة الأخرى ( المسائي، المباشر، الـ 10 الأوائل) عدا من رقن قيده بناءاً على طلبه لأغراض التعيين فيحق له الترشيح بعد مرور 4 سنوات اذا كان ترقين القيد في الكلية ولمدة سنتين ".



وتابعت، "اما فيما يخص إدخال بيانات المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد فيتم من قبل الجهات المخولة ومن خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ويحتسب المعدل التنافسي على أساس70% من معدل التخرج في المعهد و30% على وفق التقييم الذي حصل عليه ، ولا يحق للموظف المجاز دراسياً تغيير جهة قبوله إذا كان صحيحاً وعلى أساس خياراته والمعدل ولا يحق له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة، اما في حال ثبوت كون الموظف المقبول ممن سبق وان رقن قيده يكتب إلى الوزارة لإلغاء قبوله ضمن قناة المتميزين وفي حال ثبوت حصول الموظف على قبول سابق ضمن قنوات القبول الأخرى وعدم إلغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المتميزين يكتب إلى الوزارة لإلغاء قبوله ضمن قناة المتميزين ، على ان يستثنى ذوو الشهداء المتقدمون للقبول ضمن هذه القناة من شرطي العمر والخدمة مع الالتزام بالضوابط الاخرى المذكورة في اعلاه".



هذا ونوهت الوزارة الى ضرورة الالتزام بالدقة في ملئ استمارات الترشيح وتتحمل المديرية العامة للتربية كافة التبعات القانونية في حال إرسال معلومات غير صحيحة وخاطئة، ويكون الترشيح حسب الاختصاص الدقيق علما انه ستهمل الاستمارة غير المستوفية للشروط المذكورة أعلاه ويكون آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 25 تموز 2022.