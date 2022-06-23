الموارد تدعو لعدم رمي الملوثات في الأنهر: هكذا سيكون تأثيرها

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "ملاكات وزارة الموارد المائية تواصل حملتها الكبرى بإزالة التجاوزات بمختلف انواعها واشكالها عن النظام المائي في البلاد وأخطرها رمي الملوثات في مجاري الأنهر الرئيسية والفرعية والتي تؤثر سلبا على بيئة النهر وصحة المواطن".ودعت، "المؤسسات الحكومية والصحية والبلدية والمعامل الصناعية بعدم رمي الملوثات في مجاري الأنهر لتأثيرها السلبي على بيئة النهر، مهيبة بالمواطنين والفلاحين الحفاظ على هذه الثروة المائية واستخدامها بالشكل الأمثل".وذكّرت الوزارة، بأنها "قامت برفع عدة دعاوى قضائية ضد من يرمي الملوثات في مجاري الأنهر، علما ان هذه الملوثات تسبب بتدني جودة المياه المستخدمة للاستهلاك البشري والصناعي وأرواء مشاريع وزارة الموارد المائية".