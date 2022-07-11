وزير الحج السعودي يمنح رئيس البعثة العراقية "درع التميز"

منح وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي "درع التميز".

وقالت هيئة الحج العراقية في بيان، إن "رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي التقى بوزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة في مكة المكرمة عصر اليوم الاثنين".

وهنأ المسعودي بحسب البيان "وزارة الحج السعودية على نجاح موسم الحج لهذا العام الذي امتاز بالتنظيم العالي لشؤون حجاج العالم الاسلامي والتعاون مع مكاتب شؤون حجاج دول العالم".

من جانبه اثنى وزير الحج السعودي على "الادارة المتميزة لبعثة الحج العراقية من خلال تقديمها للخدمات المثالية للحجاج والالتزام بالتعليمات والقوانين والتوقيتات التي تصدرها الوزارة لحركة الحجاج وقدم الشكر والتقدير لرئيس البعثة وجميع العاملين فيها".

وطالب المسعودي "المملكة العربية السعودية بفتح العمرة عن طريق البر عبر منفذ جديدة عرعر الحدودية نظرا للرغبة الشديدة من المواطنين العراقيين بذلك وفي حال حصول ذلك من المؤمل ان يصل عددهم الى مليون معتمر"، وابدى "الاستعداد الى تفويج المعتمرين مبكرا مع حلول شهر محرم المقبل".

وفي نهاية اللقاء وجه المسعودي "دعوة لوزير الحج السعودية لزيارة العراق".