لهذه الوزارة.. اصدار الامر الاداري الخاص بالعلاوة السنوية للضباط

وذكر اعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الأمر الاداري تضمن "منح العلاوة السنوية للضباط و البالغ عددهم 8729 ، ومنح العلاوة السنوية للضباط مستحقي الجداول السابقة والبالغ عددهم 35".وتابع البيان، "كما تم منح العلاوة السنوية للضباط لحصولهم على الشهادات العليا (دكتوراه وماجستير) والبالغ عددهم 15، فضلا عن تعديل العلاوة السنوية للضباط والبالغ عددهم ثلاثة".