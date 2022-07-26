بينهم مدير عام في الصناعة.. استقدام 3 مسؤولين لارتكابهم مخالفات وظيفية - عاجل

ووفق بيان النزاهة الذي ورد لـ السومرية نيوز، فإن "الدائرة أفادت بأنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة أصدرت أمراً باستقدام المُديرين العامِّين للدائرة القانونيَّة ودائرة ماء بغداد في أمانة بغداد؛ لامتناعهما عن تنفيذ قرارات المحكمة".وأضافت إنَّ "لجنة التضمين في أمانة بغداد لم تقم بإرسال محضر اللجنة الخاصّ بالمُخالفات الحاصلة في عقد مشروع ماء الرصافة الكبير؛ رغم التأكيد عليهم منذ صدور قرار المحكمة أواخر عام 2020".وأشار البيان إلى أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام للشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسي في وزارة الصناعة والمعادن سابقاً "متقاعدة"؛ على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في عقد المشاركة المُبرم بين الشركة وإحدى شركات الاستثمار العربيَّـة".وأوضحت الدائرة، أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة أصدرت أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".