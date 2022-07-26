قبيلة السودان ترد على "صالح محمد العراقي"

ردت قبيلة السودان في العراق، اليوم الثلاثاء، على "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك عقب تغريدة سخر فيها من ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.



وقال الشيخ العام لقبيلة السودان محمد سعدون حاتم الصيهود السوداني في بيان، إنه "لا يخفى على الجميع ابدا ان قبيلة السودان العريقة والاصيلة هي بطن من بطون كندة، و من القبائل العربية القحطانية التي عرفت بمواقفها المشرفة منذ عصر ظهور الاسلام ولحد الان، فكانت وما تزال مثالا يحتذا به نتيجة التزامها الديني والاخلاقي والسياسي والذي جاء بامتداد تاريخي كبير يدون من رئيس القبيلة المقداد بن اسود الكندي مرورا بالصحابي حجر بن عدي وعامر الكندي الذي كنيت القبيلة باسمه (اخوة عامر) والى يومنا هذا والمتمثل برئيس القبيلة الشيخ محمد سعدون حاتم صيهود السوداني".

وأضاف أن "السيرة المشرفة التي عرفت فيها القبيلة في مواقفها التاريخية والمعاصرة منذ عصر ظهور الاسلام ولحد الان، بالتاكيد تترك لنا في كل زمان ومكان شخصية نزيهة تحمل سلوكيات ومبادئ وقيم القبيلة وشيوخها التي استمدت السلام والاعتدال والالتزام الديني والاخلاقي من الاجداد، والتي تتجسد اليوم في شخصية محمد شياع السوداني، هذه الايقونة التي عرفت بالكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلالية وحب الوطن ومساعدة الفقراء والاجتهاد في العمل والنجاح في التجربة".

واعتبر أن "كل تلك المعطيات لم تأت من فراغ بل جاءت عن طريق عادات مستمدة واسس صحيحة وتضحيات جمة، تجعلنا كابناء بلد ان نفتخر بوجود مثل هكذا شخصيات مؤتمنة على الوطن وشعبه، كونه لا يمثل شخصه او قبيلته او عشيرته او كيانه او حزبه وانما هو مرشح قوى الاطار التنسيقي الوطني الذي اجمع على ان يكون "محمد شياع السوداني" مرشحا لمنصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، من اجل تصحيح المسارات الخاطئة واعادة العراق الى واجهته الحقيقية وهويته المغيبة، فالسوداني لم ولن يكون مرشحا عن قبيلة "السودان" وانما هو مرشح المكون الشيعي اولا والعراق ثانيا".

وتابع "من هذا المنطلق نحن كقبيلة السودان بشيوخها ووجهائها وعامتها نستنكر وبشدة كل الاساءات والتجاوزات التي تطال قبيلة السودان العربية الاصيلة وان كل ما يصدر من اساءات فهي عارية عن الصحة ولا اساس لها ولا تعدو الا فقط للاستهلاك المحلي والهدف منها التشويه و خلط الاوراق، على اعتبار ان الشعب العراقي هو اكثر وعيا وثقافا وادراكا لاهمية المرحلة القادمة والتي تتطلب لغة حوار وتفاهم وتسامح و ووئام بعيدة كل البعد عن ثقافة التسقيط التي لا تغن ولا تسمن من جوع".



ويوم أمس، طرح الإطار التنسيقي اسم محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، ليعلق على ذلك "صالح محمد العراقي" بتغريدة عبر تويتر، كتب فيها: "سوداني يصافح ظله".