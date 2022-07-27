الطب العدلي: استقبلنا أكثر من 600 جثة جنائية خلال حزيران

وقال مدير عام الدائرة زيد علي عباس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفق الإحصاءات الصحية تم تسجيل ( 623) حالة وفاة توزعت بواقع (429 ) حالة من الذكور و (194) من الاناث"، مؤكدا "أهمية سير العمل في تقديم اقصى الجهود وبكل الإمكانيات من خدمات طبية عدلية ".من جانبه، قال مدير قسم الاموات عبد الوهاب عصام، ان "مجمل هذه القضايا كانت نتيجة عن تسجيل ( 69) حالة وفاة لحوادث المرور و (34) جثة سجلت لحوادث الحروق فضلا عن تشريح ( 40 ) جثة متأثرة بالصعق الكهربائي مضيفا عن تم تسجيل حالات امراض وحوادث متفرقة اخرى".واشار الى، ان "هذه الاحصائيات الرسمية تعكس اهمية الجهود التي تقدما دائرة الطب العدلي لقضايا المشتبه بها والكشف الظاهري على الجثة تحت طاقم كبير من الكوادر الطبية والصحية".