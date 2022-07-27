التعليم تعلن فتح التقديم الى قناة قبول الموظفين المتميزين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة قبول الموظفين المتميزين.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه تم "فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة قبول الموظفين المتميزين والملاكات الطبية (القناة العامة - قناة ذوي الشهداء) من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والأقسام على وفق التخصص المناظر بالاضافة إلى قبول خريجي الدراسة الإعدادية للفروع (علمي – إحيائي – تطبيقي – أدبي - مهني) للقناتين (العامة - وذوي الشهداء) في المعاهد حسب التخصصات المناظرة للسنة الدراسية 2023/2022".
واضاق البيان أن "التقديم يستمر الى غاية 2022/8/19 من خلال بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".