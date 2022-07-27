"تاير" طائرة يعرقل عودة عراقيين للبلاد.. وتساؤلات عن دور وزير النقل (فيديو)

وبحسب مقطع مصور لاحد المسافرين العالقين ورد للسومرية نيوز، فأنهم "قبل ايام حجزوا تذاكر من الخطوط الجوية العراقية لرجوعم الى العراق لكن الخطوط العراقية أجلت رجوعهم أكثر من مرة بسبب عطل "تاير" في الطائرة المخصصة لرجوعهم".ويضيف المتحدث، "سوف نقدم شكوى ضد وزير النقل والخطوط الجوية العراقية ونطالب بتعويض نتيجة الضرر الحاصل خلال الـ4 ايام الماضية".وتابع المسافر العالق مخاطبا وزير النقل، "ما نراه مهزلة ايها الوزير؟" مردفاً إلى مدير الخطوط الجوية "شنو تضحكون علينا، تاير صار 4 ايام ما يتبدل"!.وأكد المسافر العالق، أنه "ومن معه سوف يقدمون شكوى ضد الخطوط الجوية فضلا عن انهم سيطالبون بتعويض نتيجة الضرر الذي لحق بهم خلال الـ4 ايام الماضية".