المتظاهرون ينتقلون من التحرير إلى بوابة الخضراء في بغداد

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرين رافضين لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، تجمعوا عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط".وانطلقت في ساحة التحرير، قبل قليل، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء.وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.