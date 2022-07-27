مقرب من الصدر للمتظاهرين: اذا شئتم الانسحاب فأني احترم القرار

وجه مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، رسالة الى المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء، قائلاً لهم "اذا شئتم الانسحاب فأني احترم القرار".

وقال صالح محمد العراقي في بيان "اقف اجلالا واحتراما، فانها رسالة عفوية اصلاحية شعبية رائعة شكرا لكم والقوم يتآمرون عليكم وسلامتكم أهم من كل شيء فاذا شئتم الانسحاب فاني سأحترم هذا القرار".

واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وانطلقت في ساحة التحرير، عصر اليوم، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط.