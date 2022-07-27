توجيه برلماني عاجل للمتظاهرين وحماية البرلمان

وطالب عبدالله في بيان ورد لـ السومرية نيوز، المتظاهرين الذين خرجوا اليوم من ساحة تحرير وتوجهوا إلى منطقة الخضراء "بضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر والمحافظة على مؤسسات الدولة".وأشار إلى أن "التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بشكل حضاري حق مشروع كلفه الدستور".ووجه عبدالله، قوات حماية مبنى مجلس النواب إلى "عدم التعرض أو المساس بالمتظاهرين لأنهم أبناء شعبنا في أي ظرف كان".واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد قبل ان يقتحموا مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.