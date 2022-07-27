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اندلاع حريق داخل معمل جنوبي بغداد
محليات
2022-07-27 | 17:17
Alsumaria Tv
/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,056 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق داخل معمل جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق كبير اندلع داخل معمل الماء بمنطقة عويريج".
وأضاف المصدر أن "١٥ فرقة توجهت بالتتابع باشراف مدير عام الدفاع المدني".
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