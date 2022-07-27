اندلاع حريق داخل معمل جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق داخل معمل جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق كبير اندلع داخل معمل الماء بمنطقة عويريج".

وأضاف المصدر أن "١٥ فرقة توجهت بالتتابع باشراف مدير عام الدفاع المدني".