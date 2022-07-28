خريجو 2020_2021.. الصحة تعلن أسماء المشمولين بالاوامر الوزارية الخاصة بهذه الفئات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أسماء المشمولين بالاوامر الوزارية الخاصة بتوزيع خريجي المهن الصحية والطبية والتمريضية للعام الدراسي 2020_2021.

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