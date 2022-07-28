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الصحة تكشف مستجدات "مهمة وخطيرة" عن الحمى النزفية - عاجل

محليات

2022-07-28 | 06:14
Alsumaria Tv
الصحة تكشف مستجدات "مهمة وخطيرة" عن الحمى النزفية - عاجل
5,764 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن مستجدات وصفتها بالمهمة والخطيرة عن الحمى النزفية في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تسجيل صوتي موزع على وسائل الإعلام ورد للسومرية نيوز، إن "الحمى النزفية مرض خطير جداً وينتقل عن التماس المباشر مع المواشي المصابة وعن طريق حشرة القراد".

وأضاف، أن "محافظة ذي قار سجلت أعلى الإصابات بمرض الحمى النزفية بواقع 113 إصابة و26 حالة وفاة، فيما حلت ميسان ثانيا باعداد الإصابات بواقع 31 إصابة وثلاث وفيات".

واستعرض البدر قائمة باسماء المحافظات الأكثر تسجيلاً للإصابات بالحمى النزفية والتي جاءت كالآتي:

-ذي قار 113 اصابة و26 وفاة

-ميسان 31 اصابة و3 وفيات

-واسط 24 اصابة و2 وفاة

-بابل 24 اصابة و2 وفاة

-المثنى 17 اصابة و6 وفيات

-البصرة 11 اصابة وحالة وفاة واحدة

-الديوانية 10 اصابات

-بغداد الكرخ 9 اصابات و2 وفاة

-كربلاء 8 اصابات

-بغداد الرصافة 6 اصابات و2 وفاة

-نينوى 4 اصابات

-اربيل 3 اصابات وحالة وفاة واحدة

-كركوك 3 اصابات وحالة وفاة واحدة

-النجف 3 اصابات بدون وفيات

-ديالى 2 اصابة وحالة وفاة واحدة

-صلاح الدين 2 اصابة و2 حالة وفاة

-دهوك 2 اصابة بدون حالة وفاة

-الانبار اصابة واحدة

وأوضح المتحدث باسم الصحة، ان "مجموع الاصابات والوفيات منذ بداية العام الحالي، بلغت 273 حالة اصابة و49 وفاة"، مشيرا الى ان "الوقاية من المرض هو ارتداء الملابس الواقية والكفوف خاصة مربي الماشية والقصابين مع استخدام سكين خاصة لتقطيع اللحوم".

وتابع ان "اعراض المرض هي (ارتفاع بدرجات الحرارة، وحمى، واللام في مناطق مختلفة من الجسم"، لافتا الى ان "نصف الاصبات تماثلت للشفاء".

وبين البدر "اذا وصل المريض الى مرحلة النزف من فتحات الجسم فأنه دخل بالخطر، واحتمالية الوفاة عالية جدا"، موضحا ان "المؤسسات الصحية مستعدة للتعامل مع هذه الحالات رغم عدم وجود لقاح او علاج فايروسي مباشر".

وختم، ان "تشخيص المرض في مرحلة مبكرة وتقديم الرعاية الطبية ومنع المضاعفات تؤدي الى احتمالية شفاء عالية جدا، لكن اذا تاخر تكون احتمالية الوفاة عالية".
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