هيئة الحج تعلن الحصول على "فيزا" العمرة لثلاثة اشهر

أعلنت هيئة الحج والعمرة، الخميس، عن الحصول على "فيزا" العمرة لثلاثة اشهر .

وقالت الهيئة في بيان، إنها "حصلت على موافقة السلطات السعودية بمنح تأشيرات الدخول (فيزا) لموسم العمرة المقبل لثلاثة اشهر مع حق التجول في كل محافظات المملكة".



ودعت الهيئة "الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة لموسم (1444هـ -2022م -2023م) الى مراجعتها والبدء بتصديق العقود وفق الشروط والضوابط المعتمدة لديها".

وكانت الهيئة دعت، اليوم الخميس، شركات العمرة للتهيؤ الى موسم العمرة المقبل 1443 هـ - 1444،مؤكدة أن موسم العمرة سينطلق اعتبارا من بداية شهر آب المقبل.