أمطار صيفية تخيم على أجواء العراق مع انخفاض بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غدا السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد الغبار في اقسامها الغربية بعد الظهر، ولا تغير في درجات الحرارة اما في المنطقة الجنوبية فسيكون غائماً جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر في اماكن متفرقة خاصة في اقسامها الشرقية، بينما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضاف، أن "طقس الاحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى،ولا تغير في درجات الحرارة في القسم الشمالي، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي".وأشار إلى أن "طقس الاثنين القادم سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستنخفض قليلا في المناطق الشمالية وسترتفع قليلاً في القسم الجنوبي".وتابع البيان، أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء ستكون صحواً حارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون صحوا في المنطقة الشمالي ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع انحاء البلاد".