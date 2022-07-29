تنويه من التربية بشأن تأجيل امتحانات التعليم المهني

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة الدائمة لامتحانات التعليم المهني أعلنت تأجيل امتحان الفرع (الصناعي، الحاسوب، تقنية المعلومات، الزراعي، التمريض) الذي كان من المقرر ادائه يوم السبت الى يوم الأحد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد".وأكَّدَت وزارة التربية، بحسب البيان، "تأجيل امتحان الفرع التجاري والفنون التطبيقية الى يوم الاثنين وبحسب الملاحظات المُثَبَّتة في الجدول مسبقاً، متمنيةً لأبنائها الطلبة دوام الموفقية والنجاح".